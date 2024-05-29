《マッキントッシュ》新品 バッキンガムベア ケーブルニットマフラー 男女兼用

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《マッキントッシュフィロソフィー》新品毛100%バッキンガムベアケーブルニットマフラーストール男女兼用プレゼントにもA8709商品説明★ブランド MACKINTOSHPHILOSOPHYマッキントッシュフィロソフィー★商品名 マフラー★サイズ 22cm×180cm★色 ネイビー系 ※画像にて確認下さい★素材 毛100％★状態 新品未使用★コメント★ウォーミーなケーブルニットにマルチストライプをあしらった、ブリティッシュでオシャレなデザインのマフラー。ベアのアクセントも可愛い、ブランドならではの特別なアイテムです。さっと巻くだけで様になるのでコーデのアクセント使いに大活躍。暖かく優しい肌ざわりにも癒される逸品です。男女兼用でお使いいただけます。プレゼントにも喜ばれるアイテムです。※多少の毛羽立ちありです。こちらの商品はムーンバット(株)の新品です。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#マッキントッシュ#マフラー#ストール#男女兼用#プレゼント