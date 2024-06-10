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蛇革 牛革スタッズベルト おまけ付き
商品番号 V87570244682
商品名

蛇革 牛革スタッズベルト おまけ付き
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総重量：316ｇSUGARという革工房で展示品(試作品)だったものを、どうしてもと売っていただきました。オールハンドメイド。ベルト先端から1つ目の穴まで84cm、2つ目から2.5cm刻みで先端から最後の穴まで94cm。厚み6mmの牛革(多少伸びたかもしれません)に、職人さんが一つ一つ精魂込めて打ち付けたアメリカンスタッズは200個以上使われています。蛇革がアクセントの存在感ある1点もののベルトです。バックルはついておりません。試作品だったため、蛇革に所々小さなスタッズ打ち込み用の穴があいていますが、そんなに気にならないレベルだと思います(画像7枚目)。また、スタッズが2つ取れてしまっているのと、日焼け、スレなどがありますがまだまだ使っていただけます。キーホルダーとウォレットロープをオマケでおつけします。キーホルダーはリングがついておりません。こちらもシュガーでオーダーしたものになります。
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http://narcologia.ru/goods/Addict250718.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical571401.html
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