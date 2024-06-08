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希少 70sヴィンテージ ブルックスブラザーズ スイス製生地 ネクタイ
商品番号 W76235201334
商品名

希少 70sヴィンテージ ブルックスブラザーズ スイス製生地 ネクタイ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]希少なスイス製生地が使われた70sヴィンテージのブルックスブラザーズです。最高級ライン、手縫い仕立て。かつてはスイス製生地は大変珍重されておりました。爽やかなベージュ系、さらりとしていながらツイードのような素材感が魅力的なシルク\u0026コットンです。春夏よりの質感です。[状態]超美品です。##phot03212
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