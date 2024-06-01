90s USA製　Tシャツ　在原みゆ紀　着用

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#カオクロ_tee #カオクロ_all#カオクロ_芸能人着用 【値下げ交渉不可】お値下げ交渉の対応はお断りしております。ただし、週に何度か価格の見直しをしています。まとめ買いは割引しますので、気軽にコメントください。_______________________管理番号:A6182310_______________________SUNSTUDIO■ブランドヘインズ■カラーブラック■詳細サイズ表記：L着丈：72身幅：51肩幅：46袖丈：22.5※誤差はご容赦ください。■状態ランク【A】目立った傷や汚れなし（若干の古着感、着用感はあるものの全体的に綺麗な状態）■状態詳細生地も使用感があまりなく良いコンディションプリントは少しヒビがはいり美しいです※状態に関しては細心の注意を払って検品しておりますが、細かい点などは見落とす可能性もあります。古着慣れされていない方、神経質な方のご購入はお控えください。■関連ワード90s80s９０s８０s古着ヴィンテージビンテージゆるだぼ古着女子オーバーサイズ古着屋 y2k９０年代 ８０年代