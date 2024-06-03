ボッテガヴェネタ BOTTEGA 大容量 カードケース ブラウン 財布 ...

即購入可能です209876カラー：ブラウンカードポケット×28札入れ×3札入れが3ヶ所に分かれていてたくさん入ります！ヨコ約11.5cmタテ約13cm厚さ約2.5cm細かいスレや小キズありますが、まだまだ使用して頂けるかと思います！あくまで中古品のため、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。



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