ワンピースオブロック×THREEFACE ×Choose meトラッカーキャップ

ブランド:ONEPIECEOFROCK×THREEFACE×Chooseme商品:truckerdenimcap(トラッカーキャップ)画像ではシリアルNOは消しておりますが実際の商品には入っております。素材:CSFWW2生地状態:美品(着用1回、洗濯1回)サイズ:FREE定価:¥14,300(税込み)#onepieceofrock#ワンピースオブロック#twoface#threeface#ツーフェイス#スリーフェイス#foremost#foremost富山#フォアモースト富山#フォアモスト富山onepieceofrockワンピースオブロックtwofacethreefaceツーフェイススリーフェイスforemostforemost富山フォアモースト富山フォアモスト富山必ず最後までお読みください。商品は美品になりますが、神経質な方の落札はお控え下さい。落札後24時間以内に決済頂ける方のみお取引きをお願い致します。写真は撮影環境等で実際の商品の色との違いがあるケースがございますのでご了承下さい。ご質問等ございましたら必ず落札前にお願い致します。いかなる場合もノークレームノーリターンをお約束できる方のみお取引きをお願い致します。



