FENDI長財布付属品あります

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商品詳細
カラー···ブラウン仙台のアウトレットで購入しました、使わなくなったので欲しい方よろしくお願いします、正規品本物ですのでよろしくお願いします値下げも対応します。希望の値段がある方コメントお願いします、限界値です。購入時の金額¥89,000
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