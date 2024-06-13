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BVLGARI ブルガリ スクエアバックル　レザーベルト(ゴールド)
商品番号 B18450085088
商品名

BVLGARI ブルガリ スクエアバックル　レザーベルト(ゴールド)
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BVLGARIブルガリスクエアバックル　レザーベルト(ゴールド)。こちらは新品、未使用品。金具に未開封の保護シールついてます。未開封のまま、すっかり忘れて眠っていたベルトです。専用箱、ベルト用袋、バックル用袋、ブルガリショップカードなど、揃った状態です。長さは…(バックル含まず)約120㎝ほど。　　　　バックル部…約5㎝×4㎝ほど。ベルト幅…約3㎝。ベルト穴…5個。素材は、牛革製色はブラック。こちらは丁寧に梱包させていただきます。郵便局より発送いたします。個人保管の物になりますので、ご理解いただけましてのご購入をお願いするとともに、お手数ですが、プロフィールの方も一緒にご確認をお願いいたします。また、コメント等は出来る限り、ご遠慮いただいておりますが、おまとめでのご購入や品物へのご質問等がありましたらお知らせください。#BVLGARI#ベルト
http://narcologia.ru/goods/sucrose96340.html
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