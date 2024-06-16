ヴァレンティノ　VALENTINO Tシャツ

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商品詳細
5年程前にGINZASIXで購入しました。3.4回着用し2回程クリーニングに出し洗濯してます。※目立つ程ではありませんが自宅保管品につき見落としあるかもしれません。細かい点をお気になさる方はご購入はご遠慮くださいませ。
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