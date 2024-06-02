フェリージ ベルト ブラック クロコ型押 85/07 44-80

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フェリージベルトブラッククロコ型押85/0744-80アイテム詳細【Felisiのクラフトマンシップが光るタイムレスななベルト】Felisiを代表する素材でもあるバケッタレザーを使用したベルト。最もシンプルなタイムレスなデザインでビジネスは勿論様々なスタイリングマッチします。使い込むほどに増す味わい深いエイジングも魅力的。【Materialinformation】・SAfelisiを代表するオリジナルのクロコダイルエンボスレザー。丁寧なエンボスと美しい色付けによって生まれる陰影が他にない優美さを演出します。使い込むほどに増す味わい深い経年変化も魅力的です。参考定価 25,300円サイズ80のため、センターホール（3番目の真ん中の穴）でベルトをしめた場合、80センチとなります。サイズ表記「８０」の対応ウエストは、約７８．５ｃｍ～約８８．５ｃｍとなっています。素材本革カラーブラック素材···本革カラー···ブラック