牛革 MAISON MARGIELA メゾン マルジェラメンズ 財布

こちらは【並行輸入】の商品です。商品説明イタリア正規店購入の新品本物です。新品未使用です。【素材】レザー/牛革100%【サイズ】約縦10.5cmx横9cmx厚み2.5cm日本円札対応【仕様】・開閉スナップボタン式・内側カードホルダー×3ポケット×2札入れ×1スナップボタン式小銭入れ×1[ブランド]MAISONMARGIELAメゾンマルジェラ[カラー]ブラック[付属品]紙箱[素材]牛皮[製造国]イタリア付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します1度も使用していない新品の状態でお送り致します。並行輸入品となります。ご不明な点がありましたらお気軽にご質問宜しくお願いします。即購入可です。よろしくお願い致します。※マルジェラの箱は白色ですので元々多少のスレ、小傷、黒ずみ等がある場合がございますがご了承くださいませm(__)m



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