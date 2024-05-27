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数量限定Fenderピック FF14コラボ　FINAL FANTASY XIV
商品番号 P30064598526
商品名

数量限定Fenderピック FF14コラボ　FINAL FANTASY XIV
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。Fenderとfinalfantasy14がコラボした数量限定ピックです。未開封です。中身は3枚目以降の写真を参考にしてください。値下げ希望のコメントには返信しませんので、ご了承ください。売れなければ値下げしていきますので、よろしくお願いいたします。また、購入前のコメントは不要です。商品についてのご質問等は、遠慮なくお願いいたします。
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