【アメリカ購入】ポロベアTシャツM白/ポロラルフローレン/メンズ/レディース/夏

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カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...夏ーーーー商品情報ーーーー【新品・未使用】ポロベアTシャツ/WHITE/ポロラルフローレン/メンズ/レディース/夏・背景の木目は撮影用シートです（床の上ではありません）・新品未使用・自宅保管 タバコ・アロマ・香水は使っていませんPOLORALPHLAURENのTシャツを出品します。新品未使用品です。カラーはホワイトで、かわいいポロベアのデザインが特徴でこれからの季節にピッタリです。普段使い、プレゼントにもおすすめです。ぜひご検討ください。▶︎ブランドPoloRalphLauren▶︎色白▶︎サイズ ※多少の誤差がある事がありますM約 丈72cm 幅55cm 片幅49cm厚手の生地になります。▶︎付属品※ショッパーは付属しません▶︎購入場所アメリカ 正規取扱店▶︎購入時期2023年7月※お持ちの端末や閲覧環境により、掲載されている写真と色・イメージ・細部が異なって感じる場合がございます。すり替え防止の為、返品、交換は受け付けておりません。予めご了承ください。