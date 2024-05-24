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煎茶道具　京焼　平安栄山造　染付　宝瓶　煎茶碗五客　煎茶器セット　C　5959
商品番号 D86487613090
商品名

煎茶道具　京焼　平安栄山造　染付　宝瓶　煎茶碗五客　煎茶器セット　C　5959
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 5,922 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　（宝瓶）高さ約6.5cm　幅約8.8cm×6.9cm　（煎茶碗）高さ約4cm　幅約6cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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