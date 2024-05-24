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- 煎茶道具 京焼 平安栄山造 染付 宝瓶 煎茶碗五客 煎茶器セット C 5959
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商品詳細
種類...茶道具大きさ （宝瓶）高さ約6.5cm 幅約8.8cm×6.9cm （煎茶碗）高さ約4cm 幅約6cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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