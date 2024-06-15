23日迄！！27.5cmリーボック ×ミニヨンズインスタポンプフューリー

サイズ27.5cmミニヨンズコラボです試し履きで自宅付近を短い距離歩きました。わかって購入した品でしたがやはり派手過ぎたのでそのまましまったままでした。タグは外しましたが箱内に保管していたのでお付けします。インスタポンプフューリーは履き口が狭いのでワンサイズ大きな物を選ぶと良いと思います。26.5cm位の方に履きやすいと思います。足の形は人により様々ですのであくまで参考である事をご理解ください外箱には少し傷、小さな凹みがあります。一度試し履きした品ですので神経質な方や完品をお求めの方は購入をご遠慮下さい。



【Reebok × ミニオンズ】インスタポンプフューリー / Instapump Fury Shoes （ブラック）



【Reebok × ミニオンズ】インスタポンプフューリー / Instapump Fury Shoes （プライマルイエロー）



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Reebok インスタポンプフューリー ミニオンズコラボ 24cm



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