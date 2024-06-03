TWICE アップグレードグッズ　未開封

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商品詳細
TWICE「READYTOBE」のアップグレードグッズ未開封と銀テ4本、スローガンです。銀テは味の素スタジアムのもので、ピンクとイエローはメンバーのメッセージとサイン入り、ブルーとシルバーはメッセージなしです。保管時の折れが一部あります。銀テはケースに入れてお送りします。#トゥワイス#ワールドツアー#味スタ#MISAMO#イルコン#ワンス#スタジアム#ナヨン#ジョンヨン#モモ#サナ#ジヒョ#ミナ#ダヒョン#チェヨン#ツウィ
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