TUBESのTシャツ

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商品詳細
TUBESのTシャツです。25年位前にバリ島で購入した物です。二枚購入して1枚着てみましたがサイズが合わなかった為、これは未開封のまま保管していたものです。撮影の為袋から出しましたが未使用品です。写真を参照下さい。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman943456.html
http://narcologia.ru/goods/passivity108083.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric216345.html
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