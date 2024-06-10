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TUBESのTシャツ
商品番号 T74148950534
商品名

TUBESのTシャツ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 5,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TUBESのTシャツです。25年位前にバリ島で購入した物です。二枚購入して1枚着てみましたがサイズが合わなかった為、これは未開封のまま保管していたものです。撮影の為袋から出しましたが未使用品です。写真を参照下さい。よろしくお願いします。
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