限定セール　参政党　SANSEITO ネクタイ　バッジ　新品未使用

5,400→4500円に限定値下げ中！定価…ネクタイ 5,000円 シルバーバッチ 1,650円 プラス送料新品未使用の参政党グッズネクタイとバッチのセットです。着ける機会がなかったため、お譲りします。タウンミーティングやスーツを着る方、贈り物などにいかがですか？^^さりげないロゴなので、お仕事の時にも使えると思います♪箱はありませんが、一度も使用していない状態です。ネクタイ柄・デザイン···無地カラー···オレンジ#参政党#神谷宗幣 さん#参政党員#タウンミーティング#スーツ#よしりん



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