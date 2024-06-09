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visvim VEGGIE LONG WALLET 長財布 レザー 革 箱有
商品番号 J88118408727
商品名

visvim VEGGIE LONG WALLET 長財布 レザー 革 箱有
ブランド名 ヴィズヴィム
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

visvimVEGGIELONGWALLET長財布レザー革状態は画像でご確認くださいレザーに傷はありますが破損等はありません。財布形···長財布素材···本革
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