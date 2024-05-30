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新品未使用　Valentino ヴァレンティノ　ナイロンキャップ　黒　レディース
商品番号 J15909479536
商品名

新品未使用　Valentino ヴァレンティノ　ナイロンキャップ　黒　レディース
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 11,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用Valentinoヴァレンティノナイロン　キャップ　ブラック　レディースTY2HDA11NZX表記サイズ：57頭周り：55～57cm（調整可）高さ：17cmツバ：7cm※頭回り：長めのアジャスター付きで調節が可能です。※素人寸法になります。若干の誤差はご了承ください。状態：新品未使用使用感のないとても綺麗な状態のお品物です。※写真のご確認お願い致します。※出品に際し、大手ブランド買取店にて査定額確認済みの確実正規品で間違いございません。
http://narcologia.ru/goods/providence672994.html
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