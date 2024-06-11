★新品★ NEWERA ロサンゼルス　ドジャース　キャップ　ブラウン　ブラック

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★商品名NEWERALOSANGELESDODGERS9FORTYA-FRAMESNAPBACK2TONECAPニューエラ ロサンゼルス ドジャーススナップバック 2トーン キャップ ★カラーブラウン(ボディ)ストーン(ロゴ)ブラック(つば表)グレー(つば裏)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴ロサンゼルス・ドジャース海外限定カラーウェイのニューエラキャップ。ワールドシリーズ2020サイドパッチ仕様。MLBWBC帽子海外限定大谷翔平ストリートファッションコーディネート#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブラウン形···ベースボール