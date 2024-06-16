MLB NBA ボクシング ジョーダン 野茂英雄 伊良部 WBC オールドケナー ...

ご覧頂きありがとううございます。未開封品11体とユーズド品1体の12個セットです。メジャーリーグでは野茂英雄、伊良部、ケングリフィーJr.、ボクシングのシュガー・レイ・レナード、陸上のマイケル・ジョンソン、バスケットボールからはマイケル・ジョーダンのアスリートの有名選手達です。今から約30年近い商品の割には状態も良いかと思います。格安にてお出し致します。ジャンル（スポーツ選手）...野球スケール...ノンスケール



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