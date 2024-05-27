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FENDER フェンダー　FM212R 　ギターアンプ
商品番号 O26721793862
商品名

FENDER フェンダー　FM212R 　ギターアンプ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 10,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品FENDERフェンダー　FM212R　ギターアンプ◆付属品・本体・電源ケーブル・フットスイッチ◆商品状態動作確認済み。使用に伴う傷などがございますがきれいです。詳しい状態は写真にてご確認をお願いします。◆発送プチプチ梱包し、箱に入れてお送りいたします。
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