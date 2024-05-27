FENDER フェンダー　FM212R 　ギターアンプ

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商品詳細
◆商品FENDERフェンダー FM212R ギターアンプ◆付属品・本体・電源ケーブル・フットスイッチ◆商品状態動作確認済み。使用に伴う傷などがございますがきれいです。詳しい状態は写真にてご確認をお願いします。◆発送プチプチ梱包し、箱に入れてお送りいたします。
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