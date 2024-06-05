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ニコルクラブフォーメン【50/L】ニット Tシャツ ストレッチ 黒
商品番号 V37468472093
商品名

ニコルクラブフォーメン【50/L】ニット Tシャツ ストレッチ 黒
ブランド名 ニコルクラブフォーメン
特別価格 税込 5,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

≡　≡　≡　≡　≡　≡　≡　ご覧いただきありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)○即購入大歓迎○フォロー5%引き○２点目10％オフ↓#meimeiのオシャレメンズ古着L≡　≡　≡　≡　≡　≡　≡　【商品説明】ストレッチがしっかり効いたニットTシャツです(^^)5年ほど前に大丸百貨店にて購入いたしました。雰囲気よく気に入っておりましたが、体型に合わなくなってきたようですので出品いたします。■ブランド：ニコルクラブフォーメン■商品名　：ニットTシャツ■カラー　：黒／ブラック■平置きサイズ　：MENS　　　着丈：約　61cm(襟付根〜裾先)　　　身幅：約　54cm(脇下〜脇下)　　　袖丈：約　25cm(袖先〜袖の始まる縫目)　　　裄丈：約　46cm(袖先〜襟頂点中央)　　　肩幅：約　42cm(肩の縫目〜肩の縫目)　　　(多少の誤差はご容赦下さいませ。)■コンディション　:B全体的に綺麗なお品物です。A未使用、未使用に近い極美品B使用しているが美品C使用感はあるが使用するのに問題のない程度Dやや傷汚れのあるお品E状態の悪いもの【ご注意】・古着のため見落としによる目立たないほつれ、汚れ等のダメージがある場合もございますことをご理解お願いいたします。・撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。・当店で取り扱いのある商品に関しては全て正規品・本物を扱っております。こちらは日本流通自主管理協会（AACD）加盟店にて購入しております。ロンハーマン、ユナイテッドアローズ、ディーゼル、ポールスミス、コムサプラチナ、セオリー　エポカウオモ、ラコステ、ランバン、ラルフローレン、ビームス、シップス、ダンヒル、ダックス、トゥモローランド、等お好きな方にもおすすめです(*^^*)袖丈...半袖ネック...Uネック
http://narcologia.ru/goods/calling609950.html
http://narcologia.ru/goods/septet94619.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle965125.html
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