ニコルクラブフォーメン【50/L】ニット Tシャツ ストレッチ 黒

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≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ご覧いただきありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)○即購入大歓迎○フォロー5%引き○２点目10％オフ↓#meimeiのオシャレメンズ古着L≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 【商品説明】ストレッチがしっかり効いたニットTシャツです(^^)5年ほど前に大丸百貨店にて購入いたしました。雰囲気よく気に入っておりましたが、体型に合わなくなってきたようですので出品いたします。■ブランド：ニコルクラブフォーメン■商品名 ：ニットTシャツ■カラー ：黒／ブラック■平置きサイズ ：MENS 着丈：約 61cm(襟付根〜裾先) 身幅：約 54cm(脇下〜脇下) 袖丈：約 25cm(袖先〜袖の始まる縫目) 裄丈：約 46cm(袖先〜襟頂点中央) 肩幅：約 42cm(肩の縫目〜肩の縫目) (多少の誤差はご容赦下さいませ。)■コンディション :B全体的に綺麗なお品物です。A未使用、未使用に近い極美品B使用しているが美品C使用感はあるが使用するのに問題のない程度Dやや傷汚れのあるお品E状態の悪いもの【ご注意】・古着のため見落としによる目立たないほつれ、汚れ等のダメージがある場合もございますことをご理解お願いいたします。・撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。・当店で取り扱いのある商品に関しては全て正規品・本物を扱っております。こちらは日本流通自主管理協会（AACD）加盟店にて購入しております。ロンハーマン、ユナイテッドアローズ、ディーゼル、ポールスミス、コムサプラチナ、セオリー エポカウオモ、ラコステ、ランバン、ラルフローレン、ビームス、シップス、ダンヒル、ダックス、トゥモローランド、等お好きな方にもおすすめです(*^^*)袖丈...半袖ネック...Uネック