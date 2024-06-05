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【新品・未使用】ブリーフィング BRIEFING ミニ財布 アメリカ製 スマホ
商品番号 V43276377500
商品名

【新品・未使用】ブリーフィング BRIEFING ミニ財布 アメリカ製 スマホ
ブランド名 ブリーフィング
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠に有難う御座います！ブランドを象徴するバリスティックナイロン（#1050デニール・ダブルバスケット・ウィーブ）を採用しており、極めて耐摩耗性が強く携帯武器などに使われることの多い、ミリタリーファクトリーが使用している中でも最もヘヴィーで耐久性に優れた素材のウォレットの出品です！また裏地や芯材はパッククロス（#420デニール）を採用しています。□サイズ：W170/H110/D25mm□重量：125g□素材：1050デニールバリスティックナイロン　　　　□仕様:【メイン】ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×3、札入れ×3、フリーポケット×3【外側背面】オープンポケット×1【底部】ウォレットコード取り付け可能なループ□商品説明MADEINUSA。極めて耐摩耗性が強くミリタリーファクトリーが使用している中でも最もヘヴィーな素材である1050デニールバリスティックナイロンを使用。ブランドの印象を作るUSAならではのデザインワーク、最高峰の技術をぜひご堪能ください。ブリーフィングショートウォレットBRIEFINGSHORTWALLETBRM181601アメリカ財布コインケース小銭入れウォレット撥水ミリタリーアクセサリーMADEINUSAトラベル旅行キャンプアウトドアフェスギフトカラー···ブラック素材···ナイロン
http://narcologia.ru/goods/septet584119.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical731201.html
http://narcologia.ru/goods/waveform765317.html
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