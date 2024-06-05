新品・未使用】ブリーフィング BRIEFING ミニ財布 アメリカ製 スマホ ...

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ただの財布じゃない！ ブリーフィングの万能ミニ財布が便利すぎる ...

ご覧頂きまして誠に有難う御座います！ブランドを象徴するバリスティックナイロン（#1050デニール・ダブルバスケット・ウィーブ）を採用しており、極めて耐摩耗性が強く携帯武器などに使われることの多い、ミリタリーファクトリーが使用している中でも最もヘヴィーで耐久性に優れた素材のウォレットの出品です！また裏地や芯材はパッククロス（#420デニール）を採用しています。□サイズ：W170/H110/D25mm□重量：125g□素材：1050デニールバリスティックナイロン □仕様:【メイン】ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×3、札入れ×3、フリーポケット×3【外側背面】オープンポケット×1【底部】ウォレットコード取り付け可能なループ□商品説明MADEINUSA。極めて耐摩耗性が強くミリタリーファクトリーが使用している中でも最もヘヴィーな素材である1050デニールバリスティックナイロンを使用。ブランドの印象を作るUSAならではのデザインワーク、最高峰の技術をぜひご堪能ください。ブリーフィングショートウォレットBRIEFINGSHORTWALLETBRM181601アメリカ財布コインケース小銭入れウォレット撥水ミリタリーアクセサリーMADEINUSAトラベル旅行キャンプアウトドアフェスギフトカラー···ブラック素材···ナイロン