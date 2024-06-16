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リザードン CP6 011/087 ポケモンカード
商品番号 D21732939640
商品名

リザードン CP6 011/087 ポケモンカード
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,683 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンセプトパック20thアニバ中古品であることを十分考慮の上ご検討ください。状態は写真にて必ずご確認ください。神経質な方はお店での購入を推奨いたします。写真で判断して納得された方のみご購入ください。購入後のクレームなどはご容赦ください。※すり替え防止のため返品交換不可です。《発送方法》厚紙等で挟んで袋で防水処理を行い発送致します。メルカリ便で発送します。
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