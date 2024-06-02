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Good Heller グッドベイラーブレスレット チェーン
商品番号 J72238672322
商品名

Good Heller グッドベイラーブレスレット チェーン
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズが合わなかったため出品します。ミリタリーベースのオーヴァルタイプのプレートは職人が手作業でブランドのフェニックスロゴを削り出し型を作製。またフック部分も同じく、手作業でヘビをイメージS字フックと丸菅を作製。チェーンは程良いゴツさと大人っぽさを重ね持つW喜平のチェーンを採用。#GoodHeller#グッドヘイラー　#シルバー　#シルバーアクセサリー　#シルバー925#ブレスレット　#チェーン　#ネックレス　カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/rouge266310.html
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