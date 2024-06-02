Good Heller グッドベイラーブレスレット チェーン

サイズが合わなかったため出品します。ミリタリーベースのオーヴァルタイプのプレートは職人が手作業でブランドのフェニックスロゴを削り出し型を作製。またフック部分も同じく、手作業でヘビをイメージS字フックと丸菅を作製。チェーンは程良いゴツさと大人っぽさを重ね持つW喜平のチェーンを採用。#GoodHeller#グッドヘイラー #シルバー #シルバーアクセサリー #シルバー925#ブレスレット #チェーン #ネックレス カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバー



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