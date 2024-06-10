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沖縄　琉球南蛮焼　徳利　松島朝義
商品番号 S57038763754
商品名

沖縄　琉球南蛮焼　徳利　松島朝義
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沖縄松島朝義琉球南蛮徳利共箱あり、共布なし高さ約12cm昭和59年に大丸百貨店で購入したもの。箱には日焼けや染みがあります。古い品物ですので神経質な方はご遠慮下さい。徳利ですが一輪挿しとしてもお使いいただけるかと思います。お値下げ不可
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