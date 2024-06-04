クロムハーツ DOG TAG CH SHINE ホノルル限定 ネックレストップ

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商品詳細
CHROMEHEARTSクロムハーツDOGTAGCHSHINEシャインドッグタグホノルル限定■カラー・シルバー■サイズ ヨコ 2.8cmタテ 5.1(5.5)cm■状態・全体的に傷、凹みがございます。■付属・商品のみ■備考・リサイクルショップ(AACD加盟店)購入
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