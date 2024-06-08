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ダークソウル × TORCH TORCH リングコレクション 銀猫の指輪 レディース 13号 正規品



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カラー···シルバー材質···シルバー17号（メンズモデル）57.6mm『ダークソウルII』『ダークソウルIII』に登場する、大ダメージを負うような高所も楽々と飛び降りられるようになる重要な装備アイテム“銀猫の指輪”。ゲーム中のデザインに忠実な立体化をおこない、日常で着用可能な高級感漂うリングに仕上げました。手磨きによる特殊な工程を経たマット仕上げの上から、さらに燻しを加えることでアンティーク感を追求。『ダークソウル』の空気や情緒を感じられるように細心の注意を払った自信の一品です。シルバー925による独特の、身に着けるほどに生じるくすみや黒ずみといった味わいもお楽しみください。※世界観を再現するため、意図的に荒い仕上げや傷を施しております。used品のため神経質な方のご遠慮ください