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- FFA ファーマーズ ジャケット 100-50 アメリカ製
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商品詳細
FFAジャケットの出品になります。カラー/ネイビーサイズ/100-50(着丈61cm/身幅70cm/肩幅53cm/袖丈63cm)希少な50サイズのFFAジャケットです。目立つダメージや汚れの見受けられない良好な状態ですが、古着にご理解のある方のみご購入下さいませ。ビンテージヴィンテージUSA製コーデュロイテキサスTEXAS
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