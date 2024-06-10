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FFA ファーマーズ ジャケット 100-50 アメリカ製
商品番号 O58899575177
商品名

FFA ファーマーズ ジャケット 100-50 アメリカ製
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FFAジャケットの出品になります。カラー/ネイビーサイズ/100-50(着丈61cm/身幅70cm/肩幅53cm/袖丈63cm)希少な50サイズのFFAジャケットです。目立つダメージや汚れの見受けられない良好な状態ですが、古着にご理解のある方のみご購入下さいませ。ビンテージヴィンテージUSA製コーデュロイテキサスTEXAS
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