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Christian　Dior　MONSIEUR AB6ダブル
商品番号 I43428342671
商品名

Christian　Dior　MONSIEUR AB6ダブル
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Christian　Dior　MONSIEURAB6ダブル98ー88ー175股下　70センチCristianDiorMONSIEURのセットアップです。ウール100％、生地の感じとして今の時期に丁度良いお品です。裏地にDrのロゴが全体に刻まれており、総柄になっております。○サイズAB-6　Lサイズ相当ジャケット　ダブル肩幅　45cm身幅　55cm袖丈　59cm着丈　75cmパンツウエスト　88cm股上　30cm股下　70cm総丈　95cm裾幅　24cm渡り幅34cm素人の平置き実寸ですのでご理解下さい。○状態目立った汚れやシミは見当たりませんでした。これからもまだまだご着用いただけます。クリーニング済み。パンツにテカリが見られます。パンツの裾の「力布」に擦れ、切れが見られます。パンツ自体は、大丈夫です。パンツのファスナーの上に擦れが見られます。○カラーネイビー　濃紺○素材ウール100%中古品ですのでその旨ご理解いただける方、ご検討下さい。
http://narcologia.ru/goods/flight674428.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis779844.html
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Christian　Dior　MONSIEUR AB6ダブル
Christian Dior MONSIEUR (クリスチャンディオールムッシュ) CDメタルボタンダブルジャケット ネイビー サイズ:AB6

Christian　Dior　MONSIEUR AB6ダブル
ダブルブレストジャケット/AB6/ウール/グレー

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中古・古着通販】Christian Dior MONSIEUR (クリスチャンディオール ...

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