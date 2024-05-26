Christian　Dior　MONSIEUR AB6ダブル

Christian Dior MONSIEURAB6ダブル98ー88ー175股下 70センチCristianDiorMONSIEURのセットアップです。ウール100％、生地の感じとして今の時期に丁度良いお品です。裏地にDrのロゴが全体に刻まれており、総柄になっております。○サイズAB-6 Lサイズ相当ジャケット ダブル肩幅 45cm身幅 55cm袖丈 59cm着丈 75cmパンツウエスト 88cm股上 30cm股下 70cm総丈 95cm裾幅 24cm渡り幅34cm素人の平置き実寸ですのでご理解下さい。○状態目立った汚れやシミは見当たりませんでした。これからもまだまだご着用いただけます。クリーニング済み。パンツにテカリが見られます。パンツの裾の「力布」に擦れ、切れが見られます。パンツ自体は、大丈夫です。パンツのファスナーの上に擦れが見られます。○カラーネイビー 濃紺○素材ウール100%中古品ですのでその旨ご理解いただける方、ご検討下さい。



Christian Dior MONSIEUR (クリスチャンディオールムッシュ) CDメタルボタンダブルジャケット ネイビー サイズ:AB6



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