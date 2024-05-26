カルティエ　ベビーラブブレス

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商品詳細
仕様中古Aランク ◎商品の状態などご質問等ございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。ブランド名Cartier（カルティエ）商品名カルティエCartierK18WGベビーラブブレスレットブラックセラミック4Pダイヤカラーブラック×シルバー素材ホワイトゴールド×黒セラミック×ハーフダイヤ付属品/箱、証明書管理番号2307b05
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