90s GENERAL RESEARCH ウールキャップ

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90sジェネラルリサーチのウールキャップです。◆カラー：ネイビー◆サイズ：表記なし◆商品の状態：数回着用の中古品です。着用による使用感があります。画像5ロゴRの部分に薄いシミがあります。画像6-7タグにシミがあります。古いもので自宅保管の中古品ですので、ご理解いただける方ご検討よろしくお願いいたします。※発送の際は、つばを曲げないようコンパクトに梱包させていただきますGENERALRESEARCHジェネラルリサーチMOUNTAINRESEARCHマウンテンリサーチ