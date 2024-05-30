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ハンドボーン　シルバー925リング　アクセサリー　銀クラフト　逸品　16号ib2
商品番号 G17713628091
商品名

ハンドボーン　シルバー925リング　アクセサリー　銀クラフト　逸品　16号ib2
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　KSG-5まhib②素材　シルバー925刻印ありボーンハンドリングサイズ約16号　　US8#獅子丸16号#獅子丸スカル#獅子丸ボーンハンド当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。骸骨　ドクロ　髑髏　シルバー　ホネホネ　おてて　合掌　シルバー925リングメンズ　レディース　男性　女性　ユニセックス　ホラー　スカルリングメンズ指輪ドクロガイコツ　手　ハンド　銀　骸骨　ドクロ　髑髏　BONEHANDRINGボーンハンドリング材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/kindness480505.html
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