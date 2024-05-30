ハンドボーン　シルバー925リング　アクセサリー　銀クラフト　逸品　16号ib2

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品番号 KSG-5まhib②素材 シルバー925刻印ありボーンハンドリングサイズ約16号 US8#獅子丸16号#獅子丸スカル#獅子丸ボーンハンド当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。骸骨 ドクロ 髑髏 シルバー ホネホネ おてて 合掌 シルバー925リングメンズ レディース 男性 女性 ユニセックス ホラー スカルリングメンズ指輪ドクロガイコツ 手 ハンド 銀 骸骨 ドクロ 髑髏 BONEHANDRINGボーンハンドリング材質···シルバーカラー···シルバー
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