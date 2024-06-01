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NIKE ナイキ　エアジョーダン　ジョーダン3 レトロ　靴　スニーカー
商品番号 V76909588090
商品名

NIKE ナイキ　エアジョーダン　ジョーダン3 レトロ　靴　スニーカー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2013年　ジョーダン313664-120オリジナルカラー復刻28cm加水分解しています。状態は写真にて確認してください。中古品なので神経質な人はご遠慮ください。
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