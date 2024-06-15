【最終値下げ】K18付印台メタル　イーグルフック

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イーグルフックに少し割れ？カケが入っていますが他の状態は悪くないです！2枚目をご確認お願いします。ゴローズは真贋を問うのは難しいものですので、ご不安な方はゴローズで購入、又はご自身が信用なさる代理店より購入下さい。ゴローズの商品の特異性をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。商品入れ替え防止の為、返品はご遠慮お願いします、