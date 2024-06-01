ベティちゃん グッズ Betty Boop FUNKOボビングヘッド

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商品詳細
とってもリアルなアメリカンフィギィア！！大人気のベティちゃんのFUNKO製ボビングヘッド！！頭がユラユラ揺れてくれて、とっても愉快でインパクト間違いなし！！パッケージもカワイイのでプレゼントにも(^^)パッケージSIZE:縦19cm,横7.5cm,奥行き7.5cm素材:PVCst0222
http://narcologia.ru/goods/tenet665263.html
http://narcologia.ru/goods/calling441150.html
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