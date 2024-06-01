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商品詳細
早い者勝ち価格です！2023年10月4日発売し即完売したBARBOUR×メゾンキツネの限定ケニングキルテッドジャケットです。ストレートカットで、胸元にフォックスヘッドの刺繍パッチが施されています。色はネイビー、サイズはMサイズです。Mサイズ 着丈約73cm、肩幅約45cm、袖丈約65cm、身幅約58cm発送は20日前後になります。#barbour#バブアー#maisonkitsune#メゾンキツネ#スウェット#キルティング#ビームス
http://narcologia.ru/goods/ambassador737106.html
http://narcologia.ru/goods/plaque434507.html
http://narcologia.ru/goods/Adder107975.html
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完売メゾンキツネ × バブアー ケニングキルテッドジャケットネイビーキルティング | フリマアプリ ラクマ
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