22K 金 仕上げ 梵字 ペーパーチェーンネックレス

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商品詳細
【商品概要】■22Kゴールド・六字真言大人気！22Kのゴールドコーティングを全体に丁寧に施した六字真言、ペーパーチェーンネックレス。お守りや魔除けとして信じられている六字真言が細部までしっかりと彫り込まれており、繊細さ・高級感を兼ね備えた一品。■自分へのご褒美としても、友人や恋人へのプレゼントとしてもおすすめです。【素材】真鍮（22Kゴールドコーティング）【サイズ】幅：5mm長さ：45cm
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful973351.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit652786.html
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