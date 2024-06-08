ルイ　ヴィトン パスケース付　2つ折り財布 小銭入れ　コンパクトウォレット

◎アイテムLOUISVUITTONルイ ヴィトンモノグラム パスケース付き 2つ折り財布【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【アイテム名】2つ折り財布パスケース カードケース【カラー】ブラウン【カラー】モノグラム【シリアル番号】画像10枚目カードケース#ルイヴィトンの財布【おー】#財布すべて【おー】83830305564◎サイズ縦幅13.5cm横幅10cmマチ1cm◎状態フィルムは交換済みです角スレ、気になる部分は簡易リペアをさせて頂いております目立ったダメージ等はなくまだまだ気持ちよくご使用いただけると思います。「中古品」というお品になりますのでご理解いただけますと幸いです。詳しくは、写真にてご確認ください。また、気になる点はコメントにて質問お願い致します◎カラーモノグラム＊お使いのPCや携帯によって、またはライトの反射で色味が変わって見えることがございます。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品等にて購入した鑑定済みの商品です即購入歓迎⭕️無言購入歓迎⭕️購入時の連絡、あいさつ等は不要です



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