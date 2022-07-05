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Air Jordan 1 High OG True Blue 27.5cm
商品番号 Q22516712108
商品名

Air Jordan 1 High OG True Blue 27.5cm
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 8,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エアジョーダン1レトロHIGHOG型番:DZ5485-410size:27.5cm購入先:リサイクルショップコレクション整理の為出品します。室内で一度試し履きしています。箱に傷み、包装紙に若干の破れがあります。画像をよく確認いただきますようお願いします。ナイキクオリティなど気にされる方のご購入はお控えください。何か気になることありましたら質問してください。すり替え防止の為購入後の返品、返金、キャンセル等は対応致しません。予めご了承の上ご購入お願いします。他のサイトでも出品している為、急きょ削除する場合がございます。またコメントの途中であっても購入者を優先いたします。宜しくお願いします。
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