q935 電子ピアノ本体 88鍵 MIDI Bluetooth 日本語説明書

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CEULAスタイリッシュ 電子ピアノ本体88鍵MIDIBluetooth機能グレードハンマーアクション3本ペダル日本語説明書【PSE認証済】新品第3のセンサー「ダンパーセンサー」を鍵盤ごとに搭載したことで、音切れすることなしに高速の同音連打ができるという、グランドピアノでしか実現できない演奏が可能です。・多機能搭載：ボイスレンジ機能、音色128種類、リズム128種類、デモ曲20種類、Bluetooth機能、記録/再生機能、リズム機能、デモ機能、メトロノーム機能、キーボードドラム機能、MIDIBluetooth機能・セット内容：スタイリッシュ電子ピアノ88鍵盤本体ヘットフォンUSBケープルカバーグロスドライバークリップ楽譜シール送料込みのお値段ですが北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。その場合は価格を変更いたしますのでご購入前にコメントでお知らせください。上記以外へ発送の場合は即購入OKです。お値下げのコメントはご遠慮ください。