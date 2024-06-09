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レッドムーン　パイロットリバー　財布　セット
商品番号 N69387918127
商品名

レッドムーン　パイロットリバー　財布　セット
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 43,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革レッドムーン　パイロットリバーPR-LW02-RMサドルレザーレッドムーン　ベルトループパイロットリバー　ウォレットチェーン　　　　　　　　　ウォレットロープ財布、ウォレットチェーンは未使用です。ベルトループは数回使用しております。財布、ベルトループは廃盤モデルです。商品の状態など写真にてご確認ご判断くださいますよう、よろしくお願い致します。未使用ですが、素人保管としてご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。中古品としてご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。レッドムーンREDMOONパイロットリバーPAILOTRIVER本革レザーレッドウィングテンダーロインショットクロムハーツハーレーカドヤ
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