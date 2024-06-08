ガンゾ人気のコードバン

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革写真の通り傷と小銭入れのとこに汚れはあります。全体的に綺麗には使っていたので、写真以外に気になる汚れはないかと思います。



CORDOVAN(コードバン) ファスナー小銭入れ付き長財布



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