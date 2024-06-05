No.1 オーダーメイドナロースタッズベルトcalee風

他にも色々出品しております、よろしければご覧下さい。受注後、オーダメイド。発送まで4~6日を予定しております。購入後、最終画像参照のうえ、①現在お使いのベルトにて、よく止める穴までの長さ②ベルトピンからの全長の長さも希望があれば、ご指示願います。ウエストサイズは105cm対応できます。それ以上のサイズにつきまして必ずコメント欄からご相談ください。スタッズの色順番は画像に準じて配置させていただきますが、ウエストサイズにより、各々始まりと終わりの色が違ってきますので、こちらに一任願います。剣先スタッズは表と裏どちらへでも打てます。特にご要望ない場合以下の仕様になります。①ベルト穴は5穴仕様です。②オーダーサイズ一番よく止める穴は真ん中の穴に設定いたします。③ベルト穴の間隔は2.5センチの仕様です。④剣先の長さベルトの真ん中穴から剣先末端まで約45cmになります。(ご指定ない場合)⑤剣先のカラーストーンスタッズはベルト裏面に打ちます。(ご指定ない場合)革の裏面、革のコバ面（断面）も仕上げをしております。切りっぱなし、ではありません。ご安心下さい。穴までのスタッズ補充等の微調整し製作します。微調整の範囲内は金額変わりません。通常、オイルベンズレザーをイングリッシュブライドルレザー アメリカ・ウィケット\u0026クレイグ社にグレードアップできます。購入前にコメントください。値引き不可とさせていただいております。購入後は購入者都合でのキャンセルはお断りさせていただいております。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。#calee#スタンダードリベット#スポッツ#ウルフズヘッド#HTC#福禄寿#オモシーチャンネル#calee#スタンダードリベット#スポッツ#HTC#福禄寿#90年代ポップカルチャー#ウルフズヘッド#80年代ポップカルチャー#HTC#CALEE#ビーズ屋公ちゃん#フラットヘッド#ゴローズ#70年代ポップカルチャー#天神ワークス#サムライクラフト#オモシーチャンネル#彫師#ナローベルト#レンさん#ヤマダレン#タトゥースタジオヤマダ#オモシーチャンネル



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