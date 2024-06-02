COCOLO Bland x卍LINE 限定コラボTシャツ 新品未使用 M

COCOLOBlandx卍LINE~FUCKURIDOL#10(卍LINE)~卍LINE10周年記念アイテム第4弾【COCOROBlanndx卍LINE】期間限定の完全受注商品。2016年、窪塚洋介芸能生活20周年記念/卍LINE活動10周年記念に、COCOLOBland15周年というタイミングで実現した緊急特別コラボ企画。2016年1月の20周年パーティー大阪編で完売したモデルとは、また別のフォトグラフを2パターン使用しての最終モデル。SVASTISTOREとCOCOLO\u0026WAKAJAPANサイドで違うパターンが発売された。サイズM新品未使用未着用袋のまま保管、撮影の為に袋から出したのみです。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖



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