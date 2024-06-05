LADE SNOW ビーニーNAVIGATOR

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商品詳細
冬に雪山でワンシーズン使いました。サイズはM+57です。男女兼用です。防水の素材です。ツバ付きでゴーグルに雪がたまりにくくて使いやすいです。ゴーグルがくもりそうな時はツバは上に上がります。ストラップ付きなので、転んでも脱げず、ゴーグルも飛ばされません。極寒でも耳当てが暖かいです。お気に入りでしたが、同メーカーの他のビーニーを買ったので出品します。冬の準備にいかがですか？
http://narcologia.ru/goods/Adder298875.html
http://narcologia.ru/goods/unusable927274.html
http://narcologia.ru/goods/Addict838618.html
パウダーライド厳寒地対応LADEビーニーのハイパフォーマンスハイエンド ...
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