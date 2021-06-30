超美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン 長財布 エピストライプス ...

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商品詳細
ヴィトンのポルトフォイユサラエピストライプスロングウォレットになります。マルチカラーのレアな一品で、カードスロットを備えた収納力抜群のお品です。型番M62985シリアルCA2118購入場所質屋サイズ横19cm縦11cm厚み2cm状態イニシャル刻印あり。それ以外は使用感なく超美品のお品です。
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