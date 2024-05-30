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商品詳細
※必ずプロフ内容を確認いただきご納得、守っていただける方のみご購入お願いいたします。ニューエラコラボレッドブルのメッシュキャップです。サイズ フリーサイズ【54〜62】色 ブラック ベンツ ブラック※ツバが真っ直ぐなタイプになります。※送料の関係でコンパクトボックスにて発送しますので到着時シワがある可能性がありますのでご了承ください。被ったり、洗濯で戻ります。※商品到着後、必ず受取手続きまでしっかり出来る方のみ購入をよろしくお願いいたします。できない方は購入しないでください。神経質な方は購入をお控えください。即購入歓迎します。
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